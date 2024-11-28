Израиль победил «Хезболлу»

Юрий Веселов, военный обозреватель

Израиль с 4.00 27 ноября 2024 года прекратил военные действия своих сухопутных войск на территории Южного Ливана. Правда, всю ночь его боевая авиация наносила удары по целям как на юге Ливана, так и по центральным районам Бейрута. В столице основными целями были уцелевшие от предыдущих бомбардировок склады с оружием, пункты управления шиитской организации «Хезбалла», а также крупные банки, которые были связаны с финансированием «Партии Аллаха».

Ранним утром 27 ноября подразделения ливанской армии преодолели рубеж реки Литани и начали выдвижение на юг в сторону государственной границы с Израилем. По оценкам местных наблюдателей, в марше были задействованы силы до одной механизированной бригады численностью около 3 тысяч военных.

Как пишет влиятельное арабское издание «Аш-Шарк аль-Аусат», договоренности о прекращении огня в Ливане были достигнуты при посредничестве США и Франции. Первоначально премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг участие Пятой Республики в переговорах, однако после отказа Эммануэля Макрона подчиниться требованию Международного уголовного суда по привлечению главы правительства и министра обороны Израиля к суду за военные преступления, согласился на участие Франции.

С ливанской стороны переговоры с американцами, французами и ответственными лицами «Хезбаллы» вел председатель парламента и лидер шиитского движения «Амаль» Ливана Набиг Берри. Накануне прекращения огня он заверил американцев в том, что «Хезбалла» «полностью согласна с формулировкой и содержанием соглашения» на основе «полученной его копии».

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил о приверженности своего правительства к полному выполнению резолюции СБ ООН от 2006 года, которая легла в основу договоренностей о прекращении войны. Она предусматривает безусловную демилитаризацию и присутствие неправительственных вооруженных формирований, в том числе иностранных, на территории юга Ливана по рубежу реки Литани (от 15 до 40 км), ввод в данные районы частей и подразделений регулярной ливанской армии для установления контроля и обеспечения безопасности совместной с Израилем границы в тесном взаимодействии с командованием контингента ВС ООН в Ливане.

Израиль обязуется в 60-дневный срок завершить вывод своих войск из Южного Ливана и подразделения сил специальных операций из населенного пункта Анджар в Горном Ливане, а по завершению этого периода приступить к дополнительным переговорам с ливанским правительством для решения вопроса о 13 пограничных переходов между Ливаном и Израилем. Соглашение также предусматривает «прекращение нарушений обеими сторонами» при одновременным предоставлением каждой из сторон «права на самооборону».

Следует отметить, что руководство Ирана, тесно связанное с ливанской «Хезбаллой», с самого начала посреднических усилий выступило в их поддержку и контролировало ход переговоров. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи приветствовал достижение прекращения огня и поздравил Наджиба Микати с установлением мира в стране.

Приветственные телеграммы в адрес ливанского руководства были направлены официальными лицами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании, Сирии, Ирака и ряда других стран Ближнего Востока и Европы.

Очередная война между «Хезбаллой» и Израилем завершилась политическим и военным поражением ливанских шиитов. Ее ход, результаты, просчеты и ошибки будут подробно проанализированы. Израиль высвободил силы для завершения военной операции в палестинском секторе Газа, и не следует сомневаться в том, что он добьется полного выполнения стоящих перед ним задач.