Шойгу отметил, что ядерный зонтик РФ по обновленной доктрине распространяется на ОДКБ

© Алексей Ерешко/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Ядерный зонтик России по обновлений ядерной доктрине распространяется, прежде всего, на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ в Астане.

"Во-первых, хочу отметить, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, в том числе и для наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, конечно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, оно касается Беларуси", - сказал Шойгу.

Он также обратил внимание, что теперь доктринально прописаны и критерии применения ядерного оружия, когда в отношении Белоруссии осуществляется агрессия обычными вооружениями и при возникновении угрозы самого существования этой страны, сообщает ТАСС.