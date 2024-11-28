России учинили обструкцию в ОЗХО

Игорь Пшеничников, политолог

Россия не получила места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2025-2027 гг. по итогам состоявшегося 26 ноября голосования в рамках проходящей в Гааге 29-й Конференции государств - участников организации.

На два места в этом органе ОЗХО от восточноевропейской группы стран, кроме России, претендовали Чехия и Северная Македония. Большинство голосов получила Чехия – 128. Северная Македония - 86 голосов. Россия - 56. Представитель России при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин ранее назвал Северную Македонию "очевидным спойлером". Северная Македония оттянула на себя голоса, которые могла бы получить Россия и пройти в совет. То есть, разыграна циничная интрига, чтобы не допустить Россию в руководящий орган Организации.

Исполнительный совет ОЗХО, куда сейчас не прошла Россия, является руководящим органом организации и состоит из 41 государства-члена, которые поочередно избираются Конференцией государств-участников сроком на два года. По уставу ОЗХО, совет осуществляет надзор за деятельностью технического секретариата ОЗХО и отвечает за оказание содействия эффективному осуществлению и соблюдению Конвенции о запрещении химического оружия.

Комментируя итоги нынешнего голосования, Владимир Тарабрин, заявил, что "сложившаяся ситуация вокруг участия в исполнительном совете ОЗХО - наглядное подтверждение кризиса, в который скатывается организация". Дело в том, что 18 из 23 членов так называемой восточноевропейской группы ОЗХО являются участниками или ассоциируют себя с Евросоюзом и НАТО.

"Тем самым блок НАТО фактически монополизировал две региональные группы из пяти, что нарушает пункт 23 статьи 8 Конвенции о запрещении химического оружия, в котором прописано, что надлежащее внимание особо уделяется не только справедливому географическому распределению и значимости химической промышленности, но и политическим интересам, а также интересам безопасности", - заметил Тарабрин.

Он отметил, что попытки по политическим мотивам помешать участию определенных стран в исполнительном совете "лишний раз демонстрируют желание отдельных государств взять под плотный контроль всю работу" ОЗХО.

Со своей стороны, выступая на конференции днем ранее, глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский отметил, что исключение России из исполнительного совета ОЗХО создало барьеры для осуществления открытого обсуждения и обмена информацией и только преуменьшает роль и влияние организации как наиболее эффективного инструмента борьбы с распространением оружия массового поражения.

Еще в апреле этого года глава МИД России Сергей Лавров обвинил США и их союзников в превращении ОЗХО в инструмент реализации геополитических интересов Запада на Ближнем Востоке и в других странах, в частности, на Украине. Нынешнее выдавливание России из исполнительного совета ОЗХО надо рассматривать в контексте обнародованного совсем недавно техсекретариатом ОЗХО доклада, из которого ясно, что эта структура вовлечена в инсинуации Киева на тему якобы применения российскими войсками химических средств борьбы с беспорядками (ХСББ) в зоне СВО. В этой связи МИД России констатировал, "что и на этот раз в махинации с весьма сомнительным сбором вещественных доказательств в нарушение основополагающих принципов обеспечения их сохранности (chain of custody) вновь оказался вовлечен технический секретариат Организации по запрещению химического оружия".

С другой стороны, наблюдается совершенно однобокое отношение ОЗХО к обращениям в организацию со стороны России, которая передала в ОЗХО более 30 нот, которые подтверждают применение Украиной запрещенных химических веществ. На нынешней конференции стран-участниц ОЗХО российская сторона напомнила, что на площадке ОЗХО уже неоднократно заявлялось о том, США и их союзники участвовали в поставках на Украину токсичных, списочных и не списочных химикатов, а также средств их доставки. Тем временем киевский режим продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками против Вооруженных сил России, мирного населения и руководства российских регионов, находящихся в зоне СВО.

Вообще же ОЗХО уже давно себя дискредитировала. Но Россия по-прежнему питает надежды, что эта организация вернется к деятельности, которая прописана в ее уставе. Еще в январе 2020 года Россия обращала внимание международной общественности на то, что ОЗХО сотрудничает с провокаторами из псевдо-гуманитарной организации "Белые каски".

Теперь "Белые каски" - эти де-факто агенты западных спецслужб - нацелились на Украину. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщал, что на Украине уже находятся члены организации "Белые каски", которые прибыли туда для подготовки провокаций с использованием химического оружия.

Теперь надо ждать, что Запад предпримет какую-то провокацию с химическим оружием против России то ли на Ближнем Востоке, то ли на Украине, а исполнительный совет ОЗХО примет соответствующую антироссийскую резолюцию, которая даст Западу повод для очередных выпадов против России. А Россия, уже не входящая в исполнительный совет ОЗХО, не сможет блокировать никакие антироссийские документы этой структуры.