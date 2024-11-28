SBS: украинская делегация попросила Южную Корею продать ей оружие

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Украинская делегация во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым попросила Республику Корея продать им вооружение, а не поставить бесплатно, передает телеканал SBS. Как отмечается, южнокорейские власти отреагировали на это предложение прохладно.

Умеров в среду провел переговоры с президентом Юн Сок Ёлем и министром национальной обороны Ким Ён Хёном. По данным телеканала, в ходе подготовки повестки визита стало известно, что Киев заявил о намерении купить оружие, а не получить его на безвозмездной основе от правительства Южной Кореи.

Уточняется, что речь идет о зенитных ракетных комплексах "Чхонгун", РЛС для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Украинская сторона попросила о продаже метательных зарядов для снарядов калибра 155 мм, "если поставки полноценных боеприпасов затруднительны для Сеула" в силу того, что они относятся к летальному оружию.

Несколько южнокорейских оборонных компаний получили контакты Киева в связи с его желанием купить оружие. При этом Министерство национальной обороны страны дало указание воздержаться от самостоятельного общения с ними. В России не раз акцентировали внимание, что поставки оружия на Украину разрушат двусторонние отношения.

SBS указывает, что по итогам проверки правительство Республики Корея пришло к заключению, что поставки оружия в регион, где идет конфликт, с большой вероятностью нарушат закон. Ограничивающим фактором для Сеула также является позиция избранного президента США Дональда Трампа, который выступал за скорое завершение конфликта на Украине.