Лавров прокомментировал заявления НАТО о превентивных ударах по России

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Заявления некоторых представителей НАТО о возможности превентивных ударов по России являются безответственными, они "пороха не нюхали, но хотят выслужиться". Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, который опубликовал соответствующую запись в своем Telegram-канале.

"Эти заявления делал какой-то совершенно безответственный адмирал. Там немало таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили. Хотят выслужиться, чуют конъюнктуру", - указал министр.

Некоторое время назад на конференции в Центре европейской политики в Брюсселе глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил онеобходимости производить больше вооружений для нанесения высокоточных ударов вглубь РФ на случай конфликта. Лавров в этой связи отметил, что в НАТО уже отбросили все приличия, позволяя себе открыто декларировать свои истинные намерения.