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Украина стала чужбиной для своего народа

Беженцы из Донбасса массово возвращаются домой

Украина стала чужбиной для своего народа
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Марина Харькова, журналист, Донецк

Около 150 тысяч человек вернулись из Украины домой - на территории новых российских регионов. Об этом на днях возмущённо сообщил украинский депутат Максим Ткаченко. По его словам, только в Мариуполь уже вернулись около 70 тысяч человек. Эту цифру парламентарий назвал ужасной для Киева. Ткаченко признал, что на подконтрольных Украине территориях внутренним беженцам, или как их там называют «временно перемещенным лицам» не оказали должной помощи. Власти не предоставили людям жилье, работу и социальную поддержку. То есть, люди не смогли никак обустроиться на Украине. Из-за этого треть жителей Мариуполя, которые ранее выехали на территорию Украины, в итоге вернулись обратно в город.

Мариуполь был освобожден российской армией весной 2022 года, после начала СВО. До февраля того года население города составляло полмиллиона человек, сразу после завершения боевых действий - около 180 тысяч, а к весне этого года возросло до 250 тысяч, сообщили в нынешней российской администрации Мариуполя. Из Украины обратно в зону СВО в Донбасс и на новые российские территории бегут не только мариупольцы. Ранее замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк рассказал, что эвакуированные украинской стороной жители массово возвращаются в свои дома в те сёла, которые теперь находятся под российской юрисдикцией. В частности, это происходит в посёлке Ковшаровка и других. Лисняк объяснил тенденцию нежеланием Киева обеспечить элементарные санитарные условия для беженцев, которые предпочитают рисковать жизнью под обстрелами ВСУ прозябанию в нищенских и унизительных условиях, предложенных им режимом Зеленского.

Это начали признавать даже сами ставленники Зеленского. Например, Петр Андрющенко, который занимает должность советника украинского мэра Мариуполя (несмотря на то, что город уже давно российский, в Киеве сидит администрация Мариуполя и делает вид, будто как-то влияет на ситуацию там), заявил: «Причина возвращения мариупольцев - отсутствие достаточной поддержки и решения жилищного вопроса на территории Украины. Людям банально негде жить. Если они работают - не хватает денег, чтобы обеспечивать аренду. Люди вынуждены возвращаться», - приводит слова Андрющенко сайт «Страна.ua». Во второй половине октября уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что все больше вынужденных переселенцев принимают решение вернуться домой на территории, которые были потеряны ВСУ в Донбассе. Причиной он также называл социально-экономический кризис, с которым люди столкнулись на Украине.

В украинском парламенте политику Киева по поддержке переселенцев назвали проваленной и сравнили с «фиговым листком из копеечных выплат». Председатель партии Зеленского «Слуга народа» Елена Шуляк сообщила, что по её подсчетам, при финансировании, сопоставимом с заложенным на 2025 год, все внутренние переселенцы, уехавшие из прифронтовых зон, получат компенсации за разрушенное жильё в полном объеме лишь через 1575 лет. Эта цифра ясно даёт понять, что беженцы Украине не нужны и им государство помогает минимально или никак.

Тот же депутат Ткаченко рассказал, на подконтрольных Украине территориях беженцы не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а все те предложения, которые предоставляются переселенцам, были очень низкооплачиваемыми. И это является серьёзной дискриминацией переселенцев на рынке труда. По словам депутата, заработная плата часто не превышает 8-12 тысяч гривен, в то время, когда стоимость аренды жилья в условно безопасных регионах Украины стартует от 10 тысяч. При этом, когда переселенцы начинают работать, они теряют право на выплаты от государства компенсации расходов по аренде жилья. А на безвозмездной основе мест с «человеческими условиями проживания очень мало». Нардеп добавил, что всего сейчас на Украине насчитывается около пяти миллионов внутренне перемещенных лиц. Цифра постоянно меняется, так как новые беженцы прибывают, а прежние уезжают домой, хлебнув «счастья» на Украине. «Мы теряем людей из-за того, что государство медлит с помощью, из-за того, что её объём недостаточен», — констатируют представители власти.

Темпы и количество бегущих из Украины  никак не повлияли на решения режима Зеленского ещё больше усложнить жизнь переселенцев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что в 2025 году увеличение размера государственной помощи внутренним переселенцам не планируется. Он считает, что сейчас объёмы помощи таким людям достаточны - 3 тысячи гривен пенсионерам, инвалидам, детям и 2 тысячи гривен - остальным категориям. Тем временем, по статистике Международной организации по миграции, 60% переселенцев на Украине тратят более половины своего дохода на оплату жилья. Для 38% переселенцев затраты на жильё составляют 70% от дохода. Поэтому жалкая сумма «помощи государства» никак не помогает людям в статусе ВПЛ выжить на Украине. Более того, украинский режим постоянно «оптимизирует» выплаты беженцам. Этого сокращения требуют западные партнёры. По словам украинского вице-премьера Ирины Верещук: «Мы напрямую привязаны к решениям наших партнёров. Они ставят требования постоянно верифицировать выплаты беженцам с целью их уменьшения». Она же подтвердила, что желающих выехать с прифронтовых территорий на Украину стало мало. То есть, люди не хотят это делать, понимая, что жить им будет не на что и негде.

Бесплатное жилье, а точнее, ночлежки, плохо приспособленные для долгого проживания семей с детьми и стариками-инвалидами, украинские власти называют красиво - шелтеры. Но в основном, это убогое и некомфортное жилье, которое наспех организовывается в старых коммунальных объектах с протекающими крышами, сырыми стенами, перебоями в подаче тепла и электричества. При этом туда селят не всех беженцев, а лишь успешно прошедших собеседование. Бесплатное питание есть не везде, иногда привозят гуманитарку, но ее объемы недостаточны: питаться человеку надо трижды в день, продуктов на всех не хватает. Но и такое жилье предоставляется лишь на полгода, дальше беженцы оказываются на улице. Кроме этого, в так называемых шелтерах введена система запретов, среди которых, например, есть даже запрет собираться на общей кухне больше четырех человек. Однажды украинские журналисты вместе с комиссией приехали в общежитие в Днепропетровске, чтобы узнать, в каких условиях живут переселенцы из Донбасса. Люди, которых Киев заставляет выезжать на подконтрольные Украине территории под угрозой отобрать у них детей, оказались никому не нужны. В общежитии, куда поселили беженцев, все оказалось изъедено плесенью и грибком. «Живут все вповалку, без оглядки на семьи, пол, возраст. Есть один санузел на всех, да и тот надо срочно ремонтировать. Из роскоши — единственная старенькая стиральная машина. Холодильника вообще нет — люди хранят продукты на полу, возле своих коек. При этом стоимость аренды этих койко-мест оказалась завышенной и неподъемной для большинства беженцев», - сообщили журналисты.

Жалкую попытку исправить ситуацию предприняла Верховная Рада, которая 20 ноября приняла закон об обеспечении жилищных прав внутренне перемещенных лиц. Новый закон предусматривает инвентаризацию недвижимости всех форм собственности для размещения ВПЛ. На основе такой инвентаризации должна появиться база пригодного жилья. Также закон позволяет предоставлять в аренду беженцам имущество образовательных учреждений, которое не используется по назначению год подряд. Беженцы смогут выбирать из этих объектов, где они хотели бы проживать, а международные организации получат право в этом помогать и проводить необходимый ремонт. Однако когда ещё появится база, жильё в заброшенных детсадах и пансионатах и ремонт там – неизвестно, а людям надо жить здесь и сейчас, а не мыкаться по углам без денег, имущества, работы и перспектив. Поэтому их выбор понятен – вернуться в родные места, покинув чужбину-Украину, где женщины с детьми и старики никому не интересны, а мужчин хватают военкомы в рамках насильственной мобилизации. На них также охотятся «языковые патрули», запрещая говорить на русском, унижают клеймом «сепаров» и «предателей», а некоторые семьи попадают в рабство из-за безвыходного положения. Например, недавно вскрылась история, как в Харьковской области фермер держал в рабстве переселенцев - шестерых мужчин и одну женщину. «57-летний владелец фермерского хозяйства завлекал людей на вокзалах Харьковской области. Преимущественно, это были беженцы, которые были вынуждены покинуть свои дома и не имели средств к существованию. Также мужчина размещал объявления о трудоустройстве в Интернете и указывал свой контактный телефон. Злоумышленник обещал официальное трудоустройство, рабочий день 8 часов, высокую заработную плату, достойные условия проживания и трехразовое питание на собственном фермерском хозяйстве, однако ни одного из этих обещаний не выполнял. По прибытию на ферму владелец забирал у граждан мобильные телефоны и документы. Фактический рабочий день трудящихся составлял более 14 часов, условия проживания не соответствовали санитарным нормам, а питание не покрывало минимальной потребности человека в еде. Когда кто-либо отказывался выполнять назначенную ему работу, его избивали», - сообщила пресс-служба украинской полиции. В западных областях Украины, например, на Волыни, – такая же картина.

«Наша семья успела выехать в Запорожье из Бахмута (Артёмовска) до начала боёв. В Запорожье сейчас полно беженцев, цены на аренду квартир - космические. Люди там на беженцах просто наживаются. Плохонькая однокомнатная квартирка на окраине стоила 9,5 тысяч гривен. Плюс залог и еще столько же заплатить риелтору за оформление. На работу устроиться тяжело. Трижды отказывались брать продавцом в магазины, говорили, что я неблагонадёжна и могу украсть деньги или товар. Другие отказывали под предлогом, что я тут все равно временно, так как уеду скоро домой. С трудом пристроилась на рынок, но там кинули на зарплату, заплатив меньше обещанного. У мужчин с работой еще хуже: на предприятия, где дают «бронь» от мобилизации, беженцев не берут – там местные в очереди стоят. Пособия не платят, если мужчины не регистрируются как ВПЛ. А если регистрируются, то жди военкома – сразу заберут в ВСУ», - рассказала о своих мытарствах беженка Елена. И таких, как она, - большинство.

Значительная часть украинцев, покинувших вошедшие в состав России территории после начала конфликта, теперь хотят вернуться назад, сообщает украинское издание «Страна», пообщавшееся с переселенцами. Некоторые из них хотят оформить право собственности на недвижимость по российским законам, продать его и уехать в Европу или на Украину. Люди стремятся продать жилье в том числе потому, что цены на квартиры в некоторых местах, например в Мариуполе, который активно восстанавливает Россия, быстро растут, пишет «Страна»: сейчас они стоят в два раза больше, чем до начала конфликта. Но большинство, которым не удалось устроить жизнь в Европе или на Украине, хотят вернуться на родину и искренне скучают по дому, пишет «Страна». Уехавших мариупольцев к возвращению подталкивает постепенное восстановление города Россией. Многие хотят переехать в Россию и жить там на постоянной основе, поскольку имеют профессии, дефицитные на российском рынке труда, сообщает издание.

 

 

 
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