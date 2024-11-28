ТАСС: Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей

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Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей. Воссоединение семей прошло в катарском посольстве в Москве при участии посла этой страны Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщает ТАСС.

Как заявил катарский дипломат, Доха уделяет большое внимание гуманитарной работе, и она будет продолжена.

Со своей стороны, Мария Львова-Белова пояснила, что большинство детей проживали в России с близким родственниками, в основном с бабушками. Один мальчик 16 лет, практически с рождения оставшийся без попечения родителей, находился в Алешкинском детском доме-интернате. Теперь опеку над ним оформил брат.

Кроме того, по словам детского омбудсмена, "родители одного 12-летнего мальчика находились в разводе, и в этом году его мама умерла". На Украину мальчик едет к папе, уточнила она при общении с журналистами.

В целом при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 15 детей из 10 семей воссоединились с родственниками в России и 87 детей из 69 семей воссоединились с родными на Украине и в третьих странах.