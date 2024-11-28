Арабист Звягельская: перемирие в Ливане может быть внезапно нарушено

Соглашение о первом с начала боевых действий 8 октября 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном вступило в силу 27 ноября. Как объявил президент США Джо Байден, договоренности между Израилем и ливанской шиитской организацией "Хезболлах" предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней. После этого израильская армия постепенно будет выведена с ливанской территории, а гражданские лица с обеих сторон вскоре смогут безопасно вернуться в свои населенные пункты и начать восстанавливать их.

Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН им. Примакова Ирина Звягельская отмечает, что вопрос, «добился ли Израиль своих целей в Ливане - это вопрос о том, чего он хотел добиться. Если он хотел уничтожить «Хезболлу», то это скорее вопрос не политический, и не военный, а вопрос фантазийный - что можно было сделать. Но если говорить о стремлении отбросить «Хезболлу», резко ослабить ее военный потенциал, обеспечить безопасность своих северных границ и получить возможность вернуть население в поселки, расположенные на севере Израиля, то с этой точки зрения прекращение огня такую возможность Израилю дает. Действительно, военный потенциал «Хезболлы» был ослаблен, соглашением предусмотрено, что она отойдет от границы и она не будет возвращаться к своим укрепленным позициям, и с этой точки зрения какие-то задачи Израиля решены».

По словам эксперта в тоже время «это соглашение на ситуацию в Газе напрямую не влияет. Сама задача состояла в том, чтобы разделить эти две ситуации. Ведь «Хезболла» постоянно говорила: прекратите войну в Газе, и мы тут же прекратим стрелять. Поэтому тут прямого влияния нет, и не будет, но в любом случае надо понимать, что это всего лишь соглашение о прекращении огня и перемирии, которое может быть нарушено очень быстро и достаточно неожиданно».