Парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с Кобахидзе

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Депутаты парламента Грузии выразили доверие новому правительству во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и его программе на ближайший четырехлетний срок. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

Согласно итогам голосования за выражение доверия правительству проголосовали 84 депутата. Высказавшихся против не было.

В заседании участвовали лишь представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Оппозиция не признает результатов парламентских выборов и бойкотирует заседания.

Ранее Кобахидзе представил трех кандидатов на министерские должности. Пост министра иностранных дел заняла Мака Бочоришвили, которая сменила Илью Дарчиашвили. Главой Минюста стал Анри Оханашвили, руководивший юридическим комитетом парламента, а министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства возглавил Давид Сонгулашвили, который ранее был главой экономического комитета.