Политолог Гришанов: не ясно, пересмотрит ли Трамп решения Байдена по Украине

Джо Байден при принятии решения о ракетах ATAMACS руководствовался желанием усложнить будущий президентский срок Дональда Трампа, пишет American Thinker.

“Расширение войны на Украине до такой степени, что урегулирование больше не является вариантом, является логикой глубинного государства, чтобы убедиться, что второй срок Трампа не достигнет заявленных целей”, – считает автор статьи.

Отмечается, что сторонники эскалации в администрации Байдена пойдут на все, чтобы понизить шансы Трампа урегулировать конфликт, из-за страха последствий и возможного военного трибунала.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает, что «все действия администрации Байдена не отвечают задачам Трампа быстро разрешить конфликт на Украине. Хотя мы знаем, что в команде Трампа есть разные точки зрения, в том числе есть сторонники более жесткого сценария, если Россия не примет некие предложения Трампа. Но пока администрация Байдена стремится по максимуму осложнить жизнь своему преемнику».

В тот же время эксперта полагает, что «Трамп при желании может отойти от наиболее одиозных шагов Байдена, но не факт, что такое желание у него будет. Многое сейчас зависит от Трампа, ведь его решения не будут регулироваться Конгрессом, и он не скован применением санкций против России, он не скован решениями законодательной власти. Но будет ли у него такое желание, мы пока не знаем».