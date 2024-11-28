Индексы Мосбиржи и РТС на открытии показывали рост на 1,89%

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Индексы Мосбиржи и РТС на открытии в четверг демонстрировали рост на 1,89%, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Юань на открытии торгов рос на 0,74% и находился на отметке в 14,58 рубля.

По состоянию на 10:10 мск рост замедлился - индекс Мосбиржи поднялся на 1,63% и торговался на уровне 2,532,38%, РТС рос на 1,63% и составлял 738,59%.