Актриса Вера Карпова умерла в возрасте 91 года

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Вера Карпова скончалась на 92-м году жизни. Соответствующее сообщение распространил театр Комедии имени Н. П. Акимова, где она прослужила более шести десятилетий.

"В среду, 27 ноября, скончалась дорогая и горячо любимая всеми Вера Карпова, легенда театра Комедии, народная артистка России, выдающийся деятель отечественной культуры", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Карпова была воплощением особого, петербургского театрального стиля, артистической выправки, остроумия и шарма. "Всю свою творческую жизнь актриса посвятила театру Комедии. Вера Карпова понадобилась всем. Она сама была - эпоха", - указали в театре.

Карпова родилась 6 февраля 1933 года в Ленинграде. В 1956 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в Москве. В театре она сыграла свыше восьмидесяти ролей.

Кроме того, актриса активно снималась в кино. В числе ее работ - фильмы "Сын" (1955), "Человек родился" (1956), "Улица полна неожиданностей" (1958), "Осторожно, бабушка!" (1961), "Бедный, бедный Павел" (2003), "Преступление и наказание" (2007), "Военная разведка: Западный фронт" (2010) и другие.

Вера Карпова - лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит". В 2018 году ей присуждена премия "Фигаро", а в 2019 году - "Золотая маска".