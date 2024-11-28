Путин: мощь "Орешника" при ударе гроздью сопоставима с ядерным оружием

© Gavriil Grigorov/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

В случае массированного использования ракет "Орешник" мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания ОДКБ в узком составе.

"По оценке военных и технических специалистов, в случае массированного, группового применения этих ракет, то есть сразу нескольких ракет, гроздью, в одном ударе его мощь будет сопоставима с использованием ядерного оружия. Хотя оружием массового поражения "Орешник", разумеется, не является", - отметил российский лидер.