Голосование за символ для новой тысячной банкноты начнется 29 ноября

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Народное онлайн-голосование за выбор символа для новой банкноты в 1 тыс. руб. начнется 29 ноября и продлится до 12 декабря. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания консультативного совета по банкнотам ЦБ. Отдать свой голос можно будет на сайте регулятора.

"Дата старта голосования - 29 ноября в 10:00. Оно будет проходить при поддержке Национального центра "Россия" и продлится до 12 декабря. За это время все желающие точно успеют отдать свой голос", - сказала Набиуллина, уточнив, что ход голосования можно будет отслеживать в режиме реального времени на сайте ЦБ.

По словам заместителя председателя ЦБ Сергея Белова, итоговый дизайн банкноты определит совет директоров регулятора. ЦБ планирует презентовать новую купюру во второй половине 2025 года.