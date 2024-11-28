Путин заявил, что "Орешник" превращает цель в пыль

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Президент России Владимир Путин раскрыл принцип действия новейшей ракетной системы "Орешник". По словам главы государства, ее поражающие элементы всего на треть холоднее поверхности Солнца и разбивают цель на элементарные частицы.

"Напомню принцип работы "Орешника": десятки самонаводящихся блоков атакуют цель со скоростью 10 махов. Это около 3 км в секунду", - сказал Путин в ходе заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе.

"Температура поражающих элементов достигает 4 000 градусов Цельсия, если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5 500 - 6 000 градусов. Поэтому, все, что находится в эпицентре этого взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы. Превращается, фактически, в пыль", - указал он.