Маск подверг критике идею снижения призывного возраста на Украине

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Американский миллиардер Илон Маск подверг критике идею снижения призывного возраста на Украине.

"Сколько еще должно умереть?" - указал он в соцсети X (ранее Twitter), комментируя сообщение о том, что американские власти предлагают снизить призывной возраст на Украине с 25 до 18 лет.

Ранее представитель администрации действующего президента США Джо Байдена заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в живой силе. По его мнению, мобилизация и наращивание живой силы могут привести к существенным изменениям для ВСУ. Вместе с тем чиновник признал, что ВС РФ уверенно добиваются успехов, в частности, оттесняют ВСУ с позиций в Курской области.

9 октября Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации граждан до 25 лет.