Путин заявил, что Россия ночью нанесла удар 90 ракетами по Украине

Гавриил Григоров/ ТАСС

Россия минувшей ночью нанесла комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на территории Украины. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей: это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения", - указал российский лидер.