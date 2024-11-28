ВСУ на курском направлении за сутки потеряли более 250 военных

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Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за минувшие сутки составили более 250 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронемашина, 6 автомобилей и 5 минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 36 260 военнослужащих, 223 танка, 158 боевых машин пехоты, 122 бронетранспортера, 1 200 боевых бронемашин, 1 044 автомобиля, 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.