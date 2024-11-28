Президент РФ констатировал полную нелегитимность "киевских главарей"

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Сегодня "киевские главари" являются полностью нелегитимными, они узурпировали власть. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

"Самое главное состоит в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и специальной военной операции, решается на поле боя. В конечном итоге все зависит от солдата. Конечно, для победы необходимы и техника, и боевые комплекты. Но самое главное - мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется, и к самопожертвованию во имя Отечества", - подчеркнул он.

"За что, к примеру, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, так как они узурпаторы власти", - указал российский лидер.

"Те же, кто исполняет эти приказы, становятся соучастниками преступлений. Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на убой. Более того, приказы их являются преступными", - заключил он.