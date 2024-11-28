Лукашенко в шутку предложил разместить "Орешник" в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в шутку предложил президенту России Владимиру Путину разместить на территории республики российскую гиперзвуковую ракетную систему "Орешник".

"Я тут старшему брату пошутил: места в Белоруссии готовы для дислокации "Орешника", - отметил он на полях саммита ОДКБ в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал соответствующую запись в своем Telegram-канале.

По словам белорусского лидера, система "Орешник" способна обеспечить безопасность Союзного государства. "Естественно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Лукашенко также обратил внимание, что демонстрация возможностей "Орешника" охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны. "Это же мы сразу видим по заявлениям в СМИ. Правда, уже нет единой линии, все пошло вразнобой. Это свидетельствует о том, что немножко растерялись", - указал он.

Особенно сильное воздействие применение ракетной системы оказало "на тех, кто думал, что все обойдется", заметил президент Белоруссии. "Не обойдется", - подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко назвал "Орешник" хорошим оружием, которое не является ядерным, но по своей мощи сопоставимо с ним. "Без проникающей радиации, без заражения местности", - заключил глава белорусского государства.