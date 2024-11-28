Путин: российские бойцы воюют за будущее России и своих детей

Гавриил Григоров/ ТАСС

Российские войска сражаются за будущее России и своих детей, поэтому никакие поставки западного оружия Киеву не могут изменить положение дел на поле боя. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Наши бойцы прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю нашего поколения в целом выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести, как говорят на Западе, ей стратегическое поражение. Поэтому наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей. И потому никакие поставки даже самого современного оружия на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят", - указал он.

"У нас в армии служат люди разных национальностей. Кто-то перекрестится, кто-то попросит о помощи Аллаха, но все вместе пойдут вперед. И ничто не может их остановить", - заключил российский лидер.