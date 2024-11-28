Посол в РФ отверг планы по размещению РСМД США в Японии

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Япония и США сегодня не планируют размещать американские ракеты средней и меньшей дальности на японской территории. Об этом сообщил посол Японии в Москве Акира Муто в беседе с журналом "Национальная оборона".

"Звучит очень много разных заявлений о возможном размещении американских ракет средней дальности на территории Японии. Я четко и однозначно могу говорить о том, что, насколько мне известно, таких планов у Токио и Вашингтона на сегодняшний день нет. Если говорить о возможности размещения таких ракет в будущем, решение японского правительства будет принято самостоятельно и на основе сугубо национальных интересов страны", - указал дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил развертывания Россией ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в качестве ответа на действия США.

Некоторое время назад министр армии США Кристин Уормут отмечала, что американская сторона заинтересована в размещении на время учений на территории Японии ракет средней дальности наземного базирования.