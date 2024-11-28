Путин: Россия располагает еще несколькими подобными "Орешнику" системами

Гавриил Григоров/ ТАСС

Россия располагает несколькими готовыми к применению гиперзвуковыми ударными ракетными системами, подобными "Орешнику". На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе.

"Сегодня у нас в наличии имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода", - указал российский лидер.