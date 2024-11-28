Путин заявил, что Россия будет отвечать на агрессию в свой адрес

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Россия будет реагировать на агрессию в свой адрес, выбор оружия будет зависеть от объектов поражения. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами.

"Безусловно, мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении России. Как и когда, каким оружием, это будет зависеть от тех объектов поражения, которые определит Минобороны, поскольку для каждого объекта должен быть использован свой подходящий для этих целей инструмент", - указал российский лидер.