Россия символически передала председательство в БРИКС Бразилии

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Россия по окончании встречи шерп/су-шерп БРИКС в Екатеринбурге символически передала Бразилии статус председателя в объединении на 2025 год, сообщает агентство ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел России, шерпа в БРИКС Сергей Рябков в знак передачи вахты в объединении подарил секретарю по вопросам отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) МИД Бразилии Эдуардо Сабойе "молоток председателя", изготовленный на уральскими мастерами.

Россия за время председательства в БРИКС в 2024 году провела более 250 мероприятий, до конца года состоятся еще несколько событий. С 1 января 2025 года председательство примет Бразилия.