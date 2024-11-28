Президент РФ сравнил применение "Орешника" с падением метеорита

Михаил Терещенко/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что поражающие элементы ракеты "Орешник", которой российские военнослужащие нанесли удар по "Южмашу" в Днепропетровске, разогреваются до температуры 4 тыс. градусов. По его словам, кинетический удар сопоставим по мощности с ударом метеорита.

"Что касается примененной нами ракеты, то в качестве поражающих элементов были использованы достаточно мощные элементы, которые разогреваются до температуры 4 тыс. градусов. Кинетический удар мощный, как падение метеорита. Мы же знаем в истории, какие метеориты где падали, и какие были последствия. Иногда оказывалось достаточно, чтобы образовывались целые озера", - сказал российский лидер при общении с журналистами в Астане.