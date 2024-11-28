Патриарх Кирилл отметил, что "неоязычество равно нацизму"

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Распространение в публичном пространстве в России неоязыческих идей несет большую опасность для страны, "язычество равно нацизму". Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, выступая на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора.

"Заигрывания с язычеством опасны. К чему они приводят, нам хорошо известно. Достаточно взглянуть на соседнее воюющее государство, в котором неоязычники при попустительстве власти получили такую силу, что создали собственные военизированные подразделения, основанные на нацистской идеологии. Язычество равно нацизму, эту формулу необходимо иметь в голове всем симпатизантам языческих идей, продвигающим их в общественное пространство", - подчеркнул он.

Патриарх также обратил внимание, что неоязычество сопряжено с культом жестокости и грубой силы. Распространение и поддержку неоязыческих идей, в том числе в образовательном пространстве, он выделил в числе "значимых внутренних угроз России, ее духовно-культурной идентичности". Те, кто этим занимаются, делают это, скорее всего, "от незнания истории и банального невежества", а "в худшем случае - от сознательного желания навредить", указал предстоятель Русской церкви.

"Достойно глубокого сожаления, что в некоторых школах пытаются переформатировать на славянский манер популярный в западных странах шабаш, так называемый Хэллоуин. Под патриотическим предлогом предлагается переименовать Хэллоуин в "мероприятия Велесовой ночи". Что это, если не фальсификация национальной истории, подмена духовных ценностей и такая пощечина русской культуре?" - заключил он.