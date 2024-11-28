Путин: удары западным оружием по России - прямое вовлечение Запада в конфликт

© Vyacheslav Prokofyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Атаки с применением западного оружия по России означают прямое вовлечение Запада в конфликт на Украине. С соответствующим заявлением выступил президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами в Астане.

"Есть ли риски при ударах по российской территории, я об этом уже говорил не раз. Безусловно, есть, поскольку это означает прямое вовлечение государств Запада в вооруженный конфликт", - подчеркнул российский лидер.

Он обратил внимание, что есть иностранные специалисты, которые закладывают полетное задание, сами себе передают информацию и сами себе согласовывают нанесение ударов по объектам на территории Российской Федерации. "Разумеется, есть риски. Сегодня они получили ответ", - указал Путин.

Российские военные в течение двух суток наносили ответные удары, отметил он. "А сегодня было достаточно комплексно: 90 ракет было применено в ударе и 100 беспилотников. Было поражено 17 объектов на территории Украины, разных - и военных, и военно-промышленных, и объектов обеспечения", - уточнил президент.