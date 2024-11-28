Зеленский утвердил госбюджет Украины на 2025 год

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Владимир Зеленский подписал закон об украинском государственном бюджете на 2025 год с дефицитом 1,55 трлн гривен ($39,5 млрд), или 19,4% ВВП. Соответствующее сообщение разместил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Верховная рада приняла госбюджет 19 ноября. Так, согласно документу, доходы прогнозируются на уровне 2,33 трлн гривен (около $56 млрд), расходы ожидаются на уровне 3,94 трлн гривен ($95,5 млрд). Расходы на оборону - 2,22 трлн гривен ($53,8 млрд), или 26,3% ВВП.

Как заявлял ранее депутат Рады Ярослав Железняк, авторы документа руководствовались тем, что внешнее финансирование Украины в 2025 году составит $38,4 млрд.

Бюджет Украины на 2025 год формировался с учетом вливания дополнительных средств в размере $3,4 млрд от закона о повышении налогов, принятого парламентом 10 октября, но пока не подписанного Зеленским.