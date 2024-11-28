Президент России оценил итоги своего визита в Казахстан

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Президент России Владимир Путин заявил, что позитивно оценивает итоги своего визита в Казахстан, отметив, что страна является надежным партнером и союзником для РФ.

"Хорошо", - сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что Казахстан - не просто союзник и надежный партнер России.

"Очень важно, что Казахстан развивается успешно под руководством президента Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, демонстрирует устойчивый, надежный рост. Социально-политическая обстановка в стране стабильная, что очень важно для планирования в сфере экономики, для инвестиций", - указал Путин.