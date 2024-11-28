Курсы евро и доллара перешли к снижению

© Александр Демьянчук/ ТАСС

Курсы доллара и евро на Forex перешли к снижению после роста в среду. Об этом свидетельствуют данные площадки Investing.com.

По состоянию на 16:36 мск, курс американской валюты находился на отметке в 108,126 рубля (-4,43%). Курс евро опускался на 4,66% и торговался на уровне 113,986 рубля.

27 ноября курс доллара в максимуме рос до 114,5 рубля, евро составлял 120,6 рубля.

Во вторник Банк России повысил официальный курс доллара на 27 ноября до 105,06 рубля, евро - до 110,49 рубля.