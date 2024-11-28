Путин: ОДКБ не должна была воевать за Армению в Карабахе

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не должна была втягиваться в конфликт в Карабахе, так как в ходе него Армения не подверглась агрессии из вне. Об этом заявил президент России Владимир Путин при общении с журналистами.

"ОДКБ здесь ни при чем, поскольку в отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии. ОДКБ призвана защитить страны-членов от внешней агрессии. События в Карабахе имеют свою специфику: Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и уж точно не включала Карабах в свой периметр. Значит все происходящее в Карабахе к Армении юридически отношения не имеет, поэтому претендовать на то, чтобы ОДКБ воевала на территории этого анклава, странновато", - указал российский лидер.