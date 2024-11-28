Минздрав сектора Газа сообщил о 44,3 тыс. погибших с октября 2023 года

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Из-за действий израильских военных с начала военной операции в секторе Газа в октябре прошлого года погибли более 44,3 тыс. палестинцев, еще около 105 тыс. пострадали. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"С октября 2023 года число погибших в результате израильской агрессии в Газе увеличилось до 44 330, еще 104 933 человека получили ранения", - указали в министерстве. Уточняется, что за прошедшие 24 часа в анклаве в ходе израильских бомбардировок и артобстрелов погибли 48 человек, еще 53 пострадали.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.