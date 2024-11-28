Путин заявил, что после беседы с Шольцем оба "остались при своих мнениях"

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Президент России Владимир Путин заявил, что по большей части его телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем был посвящен Украине, но после этого общения все "остались при своих мнениях".

"Что касается разговора с канцлером, то он продолжался достаточно долго. В основном это касалось событий на Украине. Но здесь ничего необычного, я думаю, не было. Он изложил свою позицию - я свою", - сказал российский лидер в беседе с журналистами. "И мы остались при своих мнениях по этому вопросу", - заключил он.

Вместе с тем Путин отметил, что несколько вопросов во время разговора было связано с двусторонними отношениями. "В целом, диалог оказывается возможен в будущем", - добавил он.