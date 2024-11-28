Российские ВС "Искандерами" уничтожили пять установок РСЗО, применяющих ATACMS

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" 25 ноября нейтрализовали пять пусковых установок западных реактивных систем залпового огня (РСЗО), применяющих дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В понедельник, 25 ноября, ударами баллистических ракет "Искандер" в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS, в том числе две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-заряжающая машина к ним в районе н.п. Токари (на 8 км северо-западнее Сум), и три пусковые установки РСЗО HIMARS в районе н.п. Малый Бобрик (на 20 км юго-восточнее Сум)", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что в ходе ударов также были ликвидированы до 30 специалистов боевых расчетов данных пусковых установок.