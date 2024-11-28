Патриарх Кирилл отметил, что поток мигрантов в РФ может привести к культурному дисбалансу

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Непропорциональное замещение коренного населения в России мигрантами может повлечь за собой критический культурный дисбаланс. На это обратил внимание Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора.

Он отметил, что мигранты являются носителями "иного цивилизационного кода" и "исторического опыта". "Это несет несомненную угрозу", - указал предстоятель Русской православной церкви, подчеркнув, что "ценностным ядром" Русского мира остается православие.

По его словам, нынешняя ситуация с миграцией остается непростой, однако на федеральном и региональном уровнях принимаются различные законодательные решения для регулирования миграционных потоков и борьбы с нелегальной миграцией. Вместе с тем патриарх акцентировал, что речи об ограничении мусульманского присутствия в России не идет.

"Речь идет не о межрелигиозной теме, речь идет о том, что будет с Россией в будущем, и в том числе о судьбе русского народа. Не секрет, что мигрантскую среду не оставляют без внимания те, кто проповедует идею радикального исламизма и экстремизма, представляющую прямую угрозу российской государственности", - уточнил он.

"В связи с этим убежден, что корректировка миграционной политики должна заключаться не в одном только пресечении потоков нелегальных мигрантов, что, безусловно, тоже необходимо делать, и не только в том, чтобы декларативно провозглашать равенство закона для всех", - сказал предстоятель РПЦ.

"Церковь никогда и ни при каких обстоятельствах не будет выступать за дискриминацию людей по национальному религиозному признаку. Но позиция замалчивания, выбранная некоторыми региональными властями, спускание ее на тормозах якобы для снижения общественной напряженности ведет к социальному недовольству. Это также является значительной угрозой русскому миру, для которого гармоничное взаимодействие государственной власти, общественности и всех людей доброй воли является важным принципом бытия", - указал он.