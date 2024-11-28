В результате действий Израиля с начала эскалации погибли почти 4 тыс. ливанцев

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Число погибших гражданских лиц в Ливане в ходе израильских бомбардировок и артиллерийских обстрелов с начала военной эскалации в октябре прошлого года достигло 3 961. Соответствующие данные приводятся в сводке центра по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана, размещенной в соцсети X.

"С начала агрессии погиб 3 961 человек, 16 520 получили ранения", - следует из сводки. Согласно данным ведомства, число жертв израильских атак 26 ноября, в последний день перед вступлением в силу режима прекращения огня, составило 78, еще 266 ливанцев пострадали.

В среду вступило в силу соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном. Президент США Джо Байден заявил, что договоренности между Израилем и шиитской организацией "Хезболлах" подразумевают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над территорией республики в течение 60 дней. После этого армия еврейского государства будет постепенно выведена из Ливана.