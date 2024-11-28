Сирия: обстановка резко накалилась

Юрий Веселов, военный обозреватель

Военно-политическая обстановка в Сирийской Арабской Республике (САР) и вокруг нее в последние дни резко обострилась. Вооруженные формирования запрещенных в России международных террористических группировок «Гайат Тахрир аш-Шам» и Исламской партии Туркестана совместно с отрядами подконтрольной Турции Сирийской армии свободы 27 ноября атаковали подразделения сирийской правительственной армии в провинциях Алеппо, Латакия и Хама. По сообщению руководителя базирующейся в Лондоне «Обсерватории по правам человека в Сирии» Рами Абдеррахмана, только в первый день боев безвозвратные потери с обеих сторон составили 57 человек.

Арабское информационное издание, ссылаясь на сведения Рами Абдеррахмана, пишет об ожесточенных боях, в которых противоборствующие стороны применяют полевую и реактивную артиллерию, бронированную военную технику. Вместе с тем террористам удалось в провинции Алеппо продвинуться на ряде направлений и занять некоторые господствующие высоты, установить контроль над 13 населенными пунктами и приблизиться примерно в 10-15 км к административному городу Алеппо.

Боевая авиация ВКС России в первый день боев осуществила 22 самолета-вылета с применением боеприпасов объемного взрыва. Удары наносились по скоплению резервов террористов на юге и востоке террористического анклава Идлиб, а также по местам хранения боеприпасов и военной технике в прилегающих к границе с Турцией районах. Сирийская авиация впервые в течение текущего года была поднята в воздух и несколько раз отбомбилась по позициям отрядов САС на севере страны.

Очередное обострение обстановки связано с выступлением на прошлой неделе президента Турции Реджепа Эрдогана по случаю празднования 101 годовщины основания Турецкой Республики, в котором он заявил о намерении «завершить в ближайшее время недостающие звенья пояса безопасности на своей южной границе с Сирией». В свою очередь, турецкий министр обороны Яшар Гюлер 28 ноября заявил, что его страна «имеет полное право на обеспечение безопасности и выполнит эту задачу без оглядки на третьи стороны».

В этой связи турецкое командование с утра 27 ноября начало переброску в Идлиб и Алеппо крупных контингентов войск для усиления своих 68 военных объектов в САР. Напомним, по российско-турецкому соглашению о прекращении огня в 2020 году турки имели право развернуть в Сирии только 12 наблюдательных пунктов (!). В самой Турции в последнее время усилились слухи о намерении Эрдогана провести очередную военную операцию против подконтрольных Пентагону курдских вооруженных формирований Сирийских демократических сил (СДС) с целью создания на севере САР «зоны безопасности» глубиной до 30 км от госграницы.

Эрдоган в настоящий период подвергается очень жесткой критике со стороны внутренней оппозиции. Его обвиняют в неспособности унять галопирующую инфляцию, провальной экономической политике, чрезмерных военных расходах и на неясную до конца идею создания «Великого Турана». Домокловым мечом над головой турецкого лидера висит не решенная проблема более 3 млн. сирийских и других беженцев, на содержание которых расходуются средства и государственной казны, а сами они бесконтрольно растекаются по стране.

Турецкий лидер видит решение проблемы беженцев в расширении зоны турецкого контроля на севере САР с тем, чтобы заселить ее этой категорией сирийцев и таким образом избавиться от финансовой и социальной обузы. Нужно учитывать, что президент САР Башар Асад, которому Эрдоган хотел бы передать решение данной проблемы, категорически отказывается от встречи с турком, настаивая на полном выводе янычар из страны в качестве основного условия возможных переговоров.

А еще Эрдоган все же надеется, что пришедший к власти в Вашингтоне президент Трамп все же выполнит свое намерение вывести американские войска из Сирии для экономии средств на содержание армии. Однако Пентагон, как ожидается, будет яростно сопротивляться данному шагу, обосновывая тем, что американский воинский контингент в Сирии находится «на самостоятельном обеспечении» за счет продажи ворованной сирийской нефти. И Трампу вряд ли удастся воплотить эту идею в жизнь.

Руководство России выразило неприятие турецких планов проведения новой военной операции против курдов для расширения буферной зоны на севере Сирии. Постоянный представитель президента России в Сирии Александр Лаврентьев прямо заявил о недопустимости таких действий. «Подобная операция может иметь негативные последствия в Сирии, не станет решением и только усугубит проблему, и может принести пользу таким сторонам, как «Гайат Тахрир аш-Шам», - приводит его высказывание агентство «Спутник».

Обостряет военную обстановку в Сирии также Израиль, который заметно активизировал авиационные и другие удары по территории северного соседа. Оказывая силовое воздействие на отряды лояльных Ирану шиитских милиций, под израильскими ракетами бомбами в последнее время гибнет много сирийских военных. Израильтяне в провинции Аль-Кунейтра на южных склонах оккупированных сирийских Голанских высот вышли за пределы линии разделения в некоторых местах на глубину до 5-7 км, не подчиняясь требованиям международных наблюдателей ООН.

Создается впечатление, что Тель-Авив сознательно создает почву для провоцирования Дамаска на ответные силовые действия и развязывания полномасштабного вооруженного конфликта с Сирией.

Таким образом, состояние военно-политической обстановки в Сирии в настоящее время характеризуется напряженным и имеет тенденцию к дальнейшему обострению.