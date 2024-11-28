В результате удара ВС РФ по Харькову уничтожены около 40 иностранных специалистов

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Ракетным ударом по подразделению Главного управления разведки "Кракен" в Харькове уничтожены около 40 иностранных специалистов, в большинстве из США. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В понедельник, 25 ноября, в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки "Кракен" в городе Харьков уничтожены до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США", - указали в министерстве.