В Испании дали понять, что готовы исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес дал понять, что власти страны исполнят ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он появится на территории королевства.

"Я не люблю заниматься политической фикцией, но я очень ясно дал понять: у МУС есть Римский статут, который предусматривает ряд обязательств, и мы намерены соблюдать все обязательства, налагаемые статутом. Наша позиция предельно ясна: мы будем соблюдать обязательства Испании", - цитирует его газета El País.

21 ноября МУС заявил, что санкционировал арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа.

Как ранее отмечал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, все страны - члены сообщества поддерживают МУС и должны исполнять его ордера, в том числе на арест израильского премьера.