Возле парламента в Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией

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У здания парламента в Тбилиси начались столкновения демонстрантов с полицейскими, передает ТАСС.

Сообщается, что потасовки с правоохранителями происходят по обе стороны здания законодательного органа. Стражи порядка пытаются вытеснить протестующих, которые хотят пробраться к служебным входам в парламент. Полицейские вынуждены применять перцовый газ. Задержаний пока не наблюдается.

Некоторое время назад к митингующим присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили.