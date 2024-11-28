Президент России завершил госвизит в Казахстан

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Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Казахстан. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер работал в Астане два дня. Накануне он провел переговоры о развитии взаимодействия Москвы и Астаны, а сегодня принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Перед отлетом Путин около часа отвечал на вопросы журналистов на различные темы: от применения "Орешника" до эпизода с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель и лабрадором Кони.