Ударом "Искандера" по отряду ССО ВСУ в Одессе ликвидированы 72 военных

© Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ ТАСС

Российские ВС нейтрализовали ударом "Искандера" по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе 72 человека. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Ударом ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в городе Одесса уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, включая 9 французских инструкторов и технических специалистов", - указали в российском оборонном ведомстве.