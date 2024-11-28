Нетаньяху: Израиль готов к войне в случае срыва перемирия в Ливане

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) оставаться в готовности к "полномасштабной войне", которую еврейское государство начнет в случае срыва перемирия в Ливане.

"Я отдал приказ ЦАХАЛ подготовиться к полномасштабной войне в Ливане в случае срыва перемирия. Если будет нарушено соглашение о прекращении огня, мы перейдем к полномасштабной войне", - сказал он в интервью 14-му каналу израильского телевидения.

В среду утром вступило в силу соглашение о первом с начала боевых действий в октябре прошлого года перемирии между Израилем и Ливаном. Президент США Джо Байден заявил, что договоренности между еврейским государством и шиитской организацией "Хезболлах" подразумевают восстановление ливанской армией и силами госбезопасности контроля над территорией республики в 60-дневный срок. Затем израильская армия будет постепенно выведена из Ливана.