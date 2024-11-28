Грузия решила не открывать переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года

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Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила поставить на паузу до 2028 года обсуждение с Европейским союзом вопроса об открытии переговоров о членстве в сообществе. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга.

"Мы сегодня приняли решение не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Мы также до 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны этого объединения", - сказал он.

По мнению премьера, Грузия должна показать европейским бюрократам, что с ней следует разговаривать "не шантажом и оскорблениями, а достойно". Евросоюз наносил репутационный ущерб Грузии, используя тему открытия переговоров как инструмент для манипуляций. Поэтому принятое правящей партией решение позволит нивелировать этот ущерб, указал Кобахидзе.

Он также обратил внимание, что грузинская нация - гордая и самолюбивая, с богатой историей, поэтому для Грузии "категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в Европейский союз как милостыню". Более того, Грузия способна обогатить ЕС своей культурой и потенциалом так же, как Евросоюз - ее, уверен премьер.

Вместе с тем он уточнил, что Грузия будет готова к открытию переговоров с Евросоюзом к концу 2028 года и к вступлению в сообщество в 2030 году. Страна продолжит выполнять обязательства по соглашению об ассоциированном членстве и свободной торговле и к 2028 году выполнит их на 90%, заверил он.

Отношения ЕС и США с Грузией стали ухудшаться после принятия ее парламентом в мае текущего года закона "О прозрачности иностранного влияния".