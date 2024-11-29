Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что его правительство сохраняет приверженность курсу на "решение территориальной проблемы и заключение мирного договора" с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия в японско-российских отношениях. На это обратил внимание глава правительства, выступая с программной речью перед парламентом.

Так, Исиба полностью повторил формулировку, которую уже озвучивал в октябре, когда выступал перед парламентом со своей первой с момента избрания программной речью.

Россия и Япония с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием на пути к этому остаются разногласия относительно прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ не раз отмечал, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению.

После введения Токио санкций в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине Москва отказалась от консультаций с Японией по вопросу мирного договора.