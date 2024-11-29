СВР: в НАТО всерьез рассматривают замораживание конфликта на Украине

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В Североатлантическом альянсе все больше склоняются к необходимости замораживания конфликта на Украине ввиду отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения. Соответствующее сообщение распространило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"В условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта. Запад допускает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность Вооруженных сил Украины и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша", - указали в СВР РФ.

По информации службы, натовцы разворачивают на территории Украины учебно-тренировочные центры. Планируется, что через них пройдет по меньшей мере 1 млн мобилизованных украинцев.

Отмечается, что еще одним важным направлением работы НАТО на время перемирия станет восстановление украинского военно-промышленного комплекса. "В штаб-квартире НАТО понимают, чтo без oбеcпечения ВСУ в дocтатoчнoм oбъеме вooружениями и бoеприпаcами раcчет на cпocoбнocть украинцев веcти бoевые дейcтвия выcoкoй интенcивнocти в течение длительнoгo времени нереалиcтичен", - добавили в пресс-бюро.