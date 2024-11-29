Лавров считает гендиректора ЮНЕСКО соучастницей информационной войны против России

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Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле является прямой соучастницей информационной войны против России. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

"Госпожа Азуле, гендиректор ЮНЕСКО, является прямой соучастницей информационной войны против России, а по большому счету, против правды", - указал глава российской дипломатии.

Двухдневная сессия МПРК состоялась 21 и 22 ноября в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО, на ней обсуждался широкий круг вопросов, связанных с работой СМИ. В рамках сессии представлен доклад Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 гг.

Согласно этому документу, в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года в мире погибли 162 работника СМИ, в том числе 72 убиты в зонах конфликта. Из приложения к докладу, где перечислены случаи убийства журналистов по странам, следует, что на Украине в 2022-2023 годах было убито 14 работников СМИ, из них якобы только один россиянин - Ростислав Журавлев.