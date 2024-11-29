Над Россией за прошедшую ночь нейтрализовали 47 украинских дронов

© ТАСС

Средства ПВО за минувшую ночь нейтрализовали 47 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских БПЛА самолетного типа. 29 беспилотников уничтожены над территорией Ростовской области, 8 - над территорией Краснодарского края, по 3 - над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и 1 - над территорией Крыма", - указали в российском оборонном ведомстве.