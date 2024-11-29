Times: россияне из неисправного лайнера в Антарктиду объявили голодовку

Российские пассажиры круизного лайнера SH Dianа, прервавшего круиз в Антарктиду по причине неисправностей в силовой установке, объявили голодовку. Об этом пишет газета The Times.

Сообщается, что "небольшая группа пассажиров из России начала голодовку, выставив плакаты с требованием полного возврата денег".

Лайнер отправился 13 ноября из Кейптауна в 20-дневный круиз, и, по словам пассажиров, это путешествие обошлось им от $9 до $12 тысяч. Всего на борту SH Dianа порядка 170 пассажиров.

По словам гендиректора организовавшей круиз компании Swan Hellenic Андреа Зито, требования пассажиров "существенно превышают установленные законом требования в размере около 30% компенсации". Участникам круиза предлагается 50% возврат или 65% "кредит на будущий круиз" в течение ближайших двух лет, следует из заявления.

В настоящее время из-за проблем с одним из электродвигателей судно повышенного полярного класса нового поколения, построенное в Финляндии, движется со скоростью всего 6 узлов (11 км в час) к Ушуае, аргентинскому курортному городку на архипелаге Огненная Земля. Ориентировочно, корабль ошвартуется там 30 ноября.